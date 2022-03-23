Бэйл, не игравший с «Барселоной» из-за проблем со спиной, тренируется без ограничений

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса, хотя и пропустил матч 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает AS. По информации источника, футболист готов помочь своей команде в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира – 2022 в Катаре.
Напомним, контракт 32-летнего Бэйла с испанским клубом истекает в конце нынешнего сезона. В действующей кампании валлийский форвард забил один гол в четырёх матчах испанской Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что игрок намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме». Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне. Всего за английскую команду Гарет провёл 237 матчей, в которых забил 72 гола и отдал 61 голевую передачу. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в € 5 млн.
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