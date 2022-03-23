В «Рубине» высказались о конфликте Слуцкого и Мешкова

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о конфликте главного тренера клуба Леонида Слуцкого и судьи Виталия Мешкова.



«Вопросы по судейству есть не только у «Рубина». Это наша общая проблема, она уже сколько длится? Мне кажется, в Европе тоже много судейских скандалов. Это же игра, люди. Люди могут ошибаться, судьи могут ошибаться, игроки.



Федун сказал, что судят как в последний день? Я бы не сказал. Это же люди. Футболисты, тренеры ошибаются, и судьи тоже могут. Ну а что сделать? Главное, чтобы предвзятости не было. Мне кажется, этот вопрос уже решён. Если раньше, 20 лет назад, мы могли говорить, что кто-то предвзят, сейчас я этого не вижу. Просто человек ошибся.



Эмоции Слуцкого? Знаете, это может быть спровоцировано. У Слуцкого же известный скандал с Мешковым, когда-то не подал руки и всё прочее, много нюансов. Да и в целом мы все живём в такой обстановке, есть психологическое давление на всех. Наложилось одно, другое. Был бы я против, если бы судьи так же комментировали все ошибки Слуцкого? Не могу сказать. Слуцкий же не говорит, что судья ошибся, а говорит: «Объясните, почему не рука, почему нет пенальти, почему не пересматривали?» Нетрудно же. Это вопрос коммуникации. Ты подошёл, тебе нормально ответили. Когда начинают грубо разговаривать, людей это раздражает. Это больше человеческая черта», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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