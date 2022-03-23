Сайманов допустил, что Хвича останется в Грузии и будет выступать за «Динамо» из Батуми

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов допустил, что полузащитник клуба Хвича Кварацхелия после паузы на игры сборных останется в Грузии и будет выступать за «Динамо» из Батуми.



«Хвича будет играть в «Динамо» из Батуми? Вполне себе допускаю. УЕФА же предоставило им возможность, может воспользоваться. Я не могу вам сказать. Обещал ли он вернуться? Нет. Он поехал в сборную, на этот счёт не разговаривали: приедет он или нет. Допускаю, что вообще любой легионер из любой команды может не вернуться. До 7 апреля уехать может любой, в УЕФА же дали такую возможность», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



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