Гжегож Крыховяк высказался об уходе из «Краснодара»

Полузащитник греческого АЕКа Гжегож Крыховяк рассказал об уходе из «Краснодара».



«Для меня это решение было очень трудное, но естественное. С самого начала этой ситуации я внимательно следил за тем, что происходило в соседней стране. Последствия для всего мира, прежде всего для Украины, будут огромными. Я не мог поступить иначе. Поэтому я решил, что должен уйти.



В качестве ли личного протеста? Не хочу называть это так. Я решил, что это правильно, понимая все последствия, которые могут обрушиться на меня.



Это неправда, что я возглавил протест легионеров «Краснодара». Такую информацию распространяли СМИ, чтобы представить меня в негативном свете. Я никогда не призывал никого уходить. Я не возглавлял никакого протеста.



Каждый игрок, принявший такое решение, отвечает сам за себя. Многие быстро решили приостановить контракты и не искать новый клуб. Я не мог представить себе такого.



Мне нужно было подумать над тем, как нормально продолжить сезон. Поэтому я покинул «Краснодар» на несколько дней позже, чем большинство иностранцев.



Наш тренер Даниэль Фарке стал первым, кто расторг свой контракт. Именно он подал остальным пример. Я не считаю себя лидером протеста. В этой очень сложной ситуации я отвечал за себя. Я не мог не думать о происходящих в мире событиях и играть там, будто всё нормально», — цитирует Крыховяка Meczyki.pl.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».