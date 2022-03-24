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Шустер: Месси не следует возвращаться в «Барселону»

Шустер: Месси не следует возвращаться в «Барселону»
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Бывший игрок «Барселоны» Бернд Шустер считает, что нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси не следует возвращаться в каталонский клуб.

«Я не думаю, что Месси следует возвращаться в «Барселону» в качестве игрока. Да, он провёл там прекрасные годы, сделав «Барсу» великой. Это запомнят на всю жизнь, но на его месте я бы поискал мотивацию где-то ещё. Лео может провести ещё несколько сезонов на высоком уровне. На мой взгляд, «ПСЖ» ему не подходит», — цитирует Шустера TyC Sports со ссылкой на ESPN.

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В текущем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

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