«У них полно странностей». Российская футболистка – об американцах и жизни в США

23-летняя российская футболистка Алина Мягкова, выступающая за итальянскую «Верону», рассказала о жизни в США – там девушка проходила обучение в университете.

«Я училась на факультете коммуникаций. У нас был парень, который считал себя королем. Серьёзно, он приходил на учебу в «королевской» одежде: меховая накидка, корона и огромный нож на поясе. И всем было плевать. Даже если бы он достал этот нож, там же разрешена носка оружия.

Или, например, девушка училась на журналиста, ей тогда было 23. Она приходила на учебу с огромной плюшевой игрушкой в виде собаки, и всем говорила, что эта собака помогает ей добывать информацию. На полном серьезе. Игрушка всегда была у нее в руках или на столе во время пар. В общем, полно странностей.

У американцев дружба не такая, как у нас. Ты не пойдешь с кем-то выпить кофе. Там вы — друзья, если вы вместе ходите на вечеринки или на американский футбол. У меня была большая компания из русских ребят, которые тоже занимались спортом в университете.

Сначала я была в шоке от американского сленга — много неожиданностей. Например, как-то раз ко мне подходит подруга и говорит: пойдем на pregame. Я подумала: наверное, какая-то тренировочная игра — «перед игрой». Странно, что в такое позднее время. Оказалось, что pregame — это когда ты собираешься у кого-то дома напиться перед тем, как поехать в клуб или в бар. Сразу скажу, что такое было только в межсезонье, во время сезона твой организм с таким просто не справится.

Еще я удивилась, что многие американцы верят в стереотипы о русских. Некоторые рассказали мне про медведей на улице (что они как кошки или собаки), что я могу съесть лед, вообще не чувствую холода и что каждая русская семья на ужин пьет водку. Я отвечала: нет, ребят, вы пьете больше водки, чем все мои знакомые», — сказала Мягкова в эксклюзивном интервью «Чемпионату».