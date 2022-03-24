«Реал» нацелился на Томаса Тухеля

Главный тренер «Челси» Томас Тухель – главный кандидат на роль сменщика Карло Анчелотти в «Реале», информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, решение об увольнении Анчелотти из «Королевского клуба» ещё не принято окончательно. Если «Реал» выиграет ряд трофеев в нынешнем сезоне, то итальянский специалист останется на тренерском мостике команды. Но в противном случае «сливочные» попробуют договориться о сотрудничестве с Тухелем.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены. Из-за этих санкций «аристократы» даже не смогут продавать билеты на свои домашние матчи. На фоне этих проблем «Челси» возникли слухи о возможном уходе Тухеля.

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