«Реал» нацелился на Томаса Тухеля

Главный тренер «Челси» Томас Тухель – главный кандидат на роль сменщика Карло Анчелотти в «Реале», информирует Sport.es.
Согласно сведениям источника, решение об увольнении Анчелотти из «Королевского клуба» ещё не принято окончательно. Если «Реал» выиграет ряд трофеев в нынешнем сезоне, то итальянский специалист останется на тренерском мостике команды. Но в противном случае «сливочные» попробуют договориться о сотрудничестве с Тухелем.
Ранее стало известно, что правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены. Из-за этих санкций «аристократы» даже не смогут продавать билеты на свои домашние матчи. На фоне этих проблем «Челси» возникли слухи о возможном уходе Тухеля.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 24 марта 2022
-
12:34
-
12:04
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:31
-
11:29
-
11:22
-
11:18
-
11:10
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:43
-
10:36
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:12
-
10:06
-
10:01
-
09:45
-
09:41
-
09:40
-
09:28
-
09:20
-
09:11
-
08:58
-
08:54
-
08:35
-
08:30
-
08:08
-
08:05
-
07:38