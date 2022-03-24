Клопп, Тухель, Артета, Конте и Роджерс претендуют на звание лучшего тренера в АПЛ в марте

Английская Премьер-лига назвала список кандидатов на звание лучшего тренера в марте.

На награду претендуют Микель Артета («Арсенал»), Антонио Конте («Тоттенхэм»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Брендан Роджерс («Лестер») и Томас Тухель («Челси»).

В марте клубы указанных наставников выиграли по три матча в АПЛ, при этом «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер» потерпели ещё и по одному поражению.

В текущей турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль» находится на второй строчке с 69 очками в 29 турах, следом располагается «Челси», набравший в 28 встречах 59 очков. «Арсенал» располагается на четвёртой строчке, набрав 54 очка в 28 матчах, «Тоттенхэм» закрывает топ-5, имея в активе 51 очко после 29 туров. «Лестер» находится на 10-й строчке с 36 очками.