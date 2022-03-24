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«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать защитника из Чемпионшипа. За него просят € 24 млн

«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать защитника из Чемпионшипа. За него просят € 24 млн
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Защитник «Ноттингем Форест» Джед Спенс, выступающий за клуб на правах аренды из «Мидлсбро», может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщает издание Daily Express, в подписании 21-летнего игрока заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Кроме того, за Спенсом следит мюнхенская «Бавария». Отмечается, что «Мидлсбро» хочет получить за продажу футболиста £ 20 млн (€ 24 млн).

Спенс является воспитанником лондонского «Фулхэма». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 2,5 млн. В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, Спенс сыграл в 32 матчах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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