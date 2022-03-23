«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать хавбека «Галатасарая». За него просят € 20 млн

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Aksam.



По информации источника, лондонские клубы готовы сделать предложение по трансферу футболиста после завершения сезона. Руководство «Галатасарая» хочет получить € 20 млн за продажу полузащитника. Отмечается, что, помимо «канониров» и «шпор», за Актюркоглу следят «Лион», «Атлетико» и «Вольфсбург».



Хавбек выступает за «Галатасарай» с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Tnansfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.



В нынешнем сезоне Актюркоглу сыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал девять голевых передач.

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