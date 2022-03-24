Уэльс — Австрия: стартовые составы команд на матч 1/2 финала отбора к ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Австрии на полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Уэльс: Хеннесси, Робертс, Дэвис, Родон, Н. Уильямс, Ампаду, Рэмси, Аллен, Уилсон, Бэйл, Джеймс.



Запасные: Дэвис, Кинг, Гантер, Норрингтон-Дэвис, Мефам, Колвилл, Джонсон, Левитт, Д. Уильямс, Матондо, Харрис, Томас.



Австрия: Линднер, Алаба, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Зайвальд, Баумгартнер, Лаймер, Шлагер, Забитцер, Арнаутович.



Запасные: Бахман, Пенц, Пош, Ульмер, Ильзанкер, Лацаро, Шауб, Шёпф, Грегорич, Грюлль, Калайджич, Вайман.



Победитель пары Уэльс — Австрия в финале отбора встретится с лучшей командой в противостоянии между сборными Украины и Шотландии.