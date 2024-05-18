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Андрей Ещенко: если «Динамо» станет чемпионом, это будет заслуженно

Андрей Ещенко: если «Динамо» станет чемпионом, это будет заслуженно
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Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Ещенко поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что если бело-голубые выиграют золото, то это будет заслуженно.

«Хорошая концовка до последнего тура в РПЛ. Чемпион определится только в конце, будет интересно, интрига сохраняется. Это хороший показатель, что все команды, у кого есть финансы, примерно равны.

«Динамо» уже 100 лет, давно не было чемпионств. Если они выиграют золото, это будет заслуженно», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас в Российской Премьер-Лиге на первом месте в турнирной таблице располагается московское «Динамо». В активе столичного клуба 56 очков после 29 матчей. На втором месте располагается «Краснодар». В активе южан 53 очка после 29 матчей. Что касается третьего места, то его занимает «Зенит». Петербуржцы заработали 51 очко в 28 играх.

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