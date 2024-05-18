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«Локомотив» забивает в 16 матчах РПЛ подряд

«Локомотив» забивает в 16 матчах РПЛ подряд
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18 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Сулейманов – 11'     2:0 Сулейманов – 53'    

Таким образом, «Локомотив» забивает в 16 матчах РПЛ подряд. В последний раз команда Михаила Галактионова не сумел забить в матче с «Ростовом» в октябре 2023 года (0:1). Лишь дважды у «Локомотива» были более длинные голевые серии в чемпионате России: 20 матчей в 1994-1995 годах и 22 матча в 2022-2023 годах.

После 29 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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