18 мая состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Локомотив» забивает в 16 матчах РПЛ подряд. В последний раз команда Михаила Галактионова не сумел забить в матче с «Ростовом» в октябре 2023 года (0:1). Лишь дважды у «Локомотива» были более длинные голевые серии в чемпионате России: 20 матчей в 1994-1995 годах и 22 матча в 2022-2023 годах.

После 29 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.