Португалия — Турция: Диогу Жота укрепил преимущество хозяев

Сегодня, 24 марта, проходит полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Турции. Команды играют на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия).
Диогу Жота укрепил преимущество хозяев. Отавио от правого края штрафной выполнил превосходный навес к дальней штанге, где Жота в прыжке головой вколотил мяч в сетку.
Победитель пары Португалия — Турция в финале отбора встретится с победителем пары Италия — Северная Македония. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В группе отбора на мундиаль Турция встречалась с командами Нидерландов, Гибралтара, Черногории, Норвегии и Латвии. Турки с 21 очком в 10 играх заняли второе место в группе. Победителями квартета стала сборная Нидерландов (23).
Португалия же в рамках отбора на турнир встретилась с Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном. Сербы (20) оторвались от португальцев на 3 очка и квалифицировались на ЧМ напрямую.
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