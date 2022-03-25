Данилу Перейра: победа Северной Македонии над Италией не стала большим сюрпризом

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра прокомментировал победу своей национальной команды в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира – 2022 с Турцией (3:1). Примечательно, что сам Перейра сыграл в этой встрече на неродной позиции – из опорной зоны полузащиты он был перемещён в центр обороны.
«Я должен лучше узнать своего партнёра по обороне. В целом мы хорошо смотрелись. В какой-то момент команда сбавила обороты и заплатила за это пропущенным голом. Я считаю, что пропущенный мяч на нашей с Фонте совести.
Мы не удивлены успеху Северной Македонии. У них был потрясающий отборочный цикл. У них хорошо организованная, боевая команда. Не могу сказать, что их победа над Италией стала для меня большим сюрпризом», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.
- 25 марта 2022
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