Данилу Перейра: победа Северной Македонии над Италией не стала большим сюрпризом

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра прокомментировал победу своей национальной команды в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира – 2022 с Турцией (3:1). Примечательно, что сам Перейра сыграл в этой встрече на неродной позиции – из опорной зоны полузащиты он был перемещён в центр обороны.

«Я должен лучше узнать своего партнёра по обороне. В целом мы хорошо смотрелись. В какой-то момент команда сбавила обороты и заплатила за это пропущенным голом. Я считаю, что пропущенный мяч на нашей с Фонте совести.

Мы не удивлены успеху Северной Македонии. У них был потрясающий отборочный цикл. У них хорошо организованная, боевая команда. Не могу сказать, что их победа над Италией стала для меня большим сюрпризом», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.