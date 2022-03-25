Мостовой: для Италии невыход на ЧМ — катастрофа. Португальцы открыли бутылочку крепкого

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал сенсационный результат полуфинальной игры стыкового турнира отбора к ЧМ-2022, в которой Северная Македония обыграла Италию (1:0). В финальной игре отбора им предстоит встреча с Португалией.
«Для Италии это шок и полная катастрофа. Футбол — удивительная игра. Итальянцы были в три раза сильнее, но Македонии повезло, залетел удар. И задаёшься вопросом, а зачем вообще нужна красивая игра? Никто не скажет, что македонцы играли некрасиво. Они могут гордиться. Португальцы теперь открыли бутылочку крепкого», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в группе отбора на мундиаль Италия встречалась с командами Швейцарии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. Итальянцы с 16 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (18).
- 25 марта 2022
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