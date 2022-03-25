Тренер сборной Португалии высказался о выходе в финальный стыковой матч ЧМ

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира – 2022 с Турцией (3:1).
«Я всегда говорил, что такие матчи — это своего рода финалы. В финалах всегда нелегко. Мы выиграли первый и теперь должны выиграть второй. На нём и сосредоточимся. Этот матч уже в прошлом. Теперь надо сфокусироваться на Северной Македонии. Нас ждёт непростой матч. Если им удалось победить Италию, он не может быть простым», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.
Напомним, финальный стыковой матч Португалия – Северная Македония состоится 29 марта на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. Победитель этой пары получит путёвку на чемпионат мира в Катаре.
- 25 марта 2022
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