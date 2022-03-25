Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейлор Навас разместил у себя дома 30 украинских беженцев

Кейлор Навас разместил у себя дома 30 украинских беженцев
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас помог украинским беженцам, сообщает Sport.es. Он принял у себя дома в Париже 30 человек. Для этого футболист организовал 30 спальных мест в своём домашнем кинотеатре. Супруга Кейлора Наваса приготовила для постояльцев еду, а также помолилась вместе с ними.

Ранее стало известно, что ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно будет зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

Новость по теме
«Реал» пожертвовал € 1 млн на нужды беженцев из Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022