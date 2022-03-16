«Реал» пожертвовал € 1 млн на нужды беженцев из Украины

«Реал» пожертвовал € 1 млн в поддержку кампании «Все с Украиной», начатой 5 марта Фондом «Реал Мадрид», для оказания помощи беженцам с Украины, сообщает официальный сайт «сливочных».
Отмечается, что средства будут отправлены Красному Кресту и другим организациям, с которыми сотрудничает Фонд «Реал Мадрид».
Ранее стало известно, что ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно будет зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
- 16 марта 2022
-
21:55
-
21:49
-
21:36
-
21:21
-
21:01
-
20:59
-
20:52
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:42
-
19:31
-
19:24
-
19:18
-
19:01
-
18:57
-
18:48
-
18:43
-
18:38
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:25
-
17:24
-
16:54
-
16:53
-
16:34
-
16:19