Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно, сообщает HITC. По информации источника, в феврале футболист подписал со «шпорами» предварительное соглашение.



Напомним, контракт 32-летнего Бэйла с испанским клубом истекает в конце нынешнего сезона. В действующей кампании валлийский форвард забил один гол в четырёх матчах испанской Ла Лиги.



Ранее сообщалось, что игрок намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме». Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне. Всего за английскую команду Гарет провёл 237 матчей, в которых забил 72 гола и отдал 61 голевую передачу. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в € 5 млн.

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