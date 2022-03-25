Матвей Сафонов: не могу сказать, что забыл про уехавших легионеров

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о ситуации с финансами внутри кубанского клуба.

«Сложно ли мне было пойти на понижение зарплаты? Во-первых, это некорректный вопрос, а во-вторых у нас в клубе всё нормально в этом плане. С точки зрения логистики весь вопрос состоит только в закрытом аэропорте. Мы добираемся как можем. Не могу сказать, что забыл про уехавших легионеров. Всё равно важно со всеми, кто уходит из команды, поддерживать общение. Могу сказать, что сейчас мы можем справляться своими силами. Нашу команду не нужно успокаивать, всё в порядке», — сказал Сафонов на пресс-конференции.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.