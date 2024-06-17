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Капитан сборной Чехии Соучек поделился мнением о Португалии на Евро-2024

Капитан сборной Чехии Соучек поделился мнением о Португалии на Евро-2024
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Полузащитник и капитан сборной Чехии Томаш Соучек поделился мнением о сборной Португалии перед очным матчем в 1-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Португалия является фаворитом не только в группе, но и во всём турнире. Они показали своё качество за последние годы. Роналду был мегазвездой Португалии последние 20 лет. Никто не забивал голы так, как он. Но это не только Криштиану и Бруну Фернандеш, но также и Рафаэл Леау, Бернарду Силва. В Португалии очень хорошие игроки как в нападении, так и в защите. Мы узнаем это на себе, когда выйдем на поле», — приводит слова Соучека O Jogo.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 соперниками сборной Чехии станут национальные команды Португалии, Турции и Грузии. Эти матчи состоятся в рамках группы F. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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