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«Атлетико» готов подписать Мартинеса, если Дибала перейдёт в «Интер»

«Атлетико» готов подписать Мартинеса, если Дибала перейдёт в «Интер»
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Мадридский «Атлетико» планирует подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, если миланский клуб подпишет форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу свободным агентом. Об этом сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, в переходе соотечественника заинтересован аргентинский главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

24-летний Мартинес в 39 матчах нынешнего сезона забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Его соглашение с «Интером» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.

Ранее стало известно, что «Ювентус» не смог договориться с Дибалой о новом контракте: нападающий покинет туринский клуб в статусе свободного агента в конце сезона.

«Атлетико» обыграл «Райо» и поднялся на 3-е место в Примере:

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