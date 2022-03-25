Ибрагимович: буду играть, пока не увижу кого-то лучше меня. Приходится продолжать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём будущем на фоне информации о переподисании контракта.

«Я ещё не определился со своим будущим, не знаю, что будет дальше. Не хочу, чтобы произошло так, что я ушёл из футбола, а потом стал сожалеть. Я в любом случае буду сожалеть. Буду играть до тех пор, пока не увижу кого-то лучше меня. Пока приходится продолжать», – цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Ранее появилась информация, что руководство «россонери» хочет продлить контракт со шведским форвардом. «Милан» готов предложить Златану контракт с зарплатой около € 2 млн в год. Отмечается, что по текущему договору форвард получает € 7 млн. Кроме того, в соглашение будет включён пункт о переходе Ибрагимовича на должность директора клуба.



Златан выступает за «Милан» с 2020 года. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А швед сыграл в 18 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.