Ибрагимович: буду играть, пока не увижу кого-то лучше меня. Приходится продолжать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём будущем на фоне информации о переподисании контракта.
«Я ещё не определился со своим будущим, не знаю, что будет дальше. Не хочу, чтобы произошло так, что я ушёл из футбола, а потом стал сожалеть. Я в любом случае буду сожалеть. Буду играть до тех пор, пока не увижу кого-то лучше меня. Пока приходится продолжать», – цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.
Ранее появилась информация, что руководство «россонери» хочет продлить контракт со шведским форвардом. «Милан» готов предложить Златану контракт с зарплатой около € 2 млн в год. Отмечается, что по текущему договору форвард получает € 7 млн. Кроме того, в соглашение будет включён пункт о переходе Ибрагимовича на должность директора клуба.
Златан выступает за «Милан» с 2020 года. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А швед сыграл в 18 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
- 25 марта 2022
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:14
-
22:46
-
22:45
-
22:31
-
22:20
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:40
-
21:28
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
21:02
-
20:56
-
20:54
-
20:40
-
20:34
-
20:24
-
20:13
-
20:13
-
20:00
-
19:47
-
19:41
-
19:36
-
19:26
-
19:07
-
18:59
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:40