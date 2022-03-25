Салаху интересно посмотреть на предложенный контракт от «Барселоны»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английскую команду и перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, испанский клуб изучает альтернативные варианты форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду. Сообщается, что Салах — именно тот футболист, которого «Барселона» хочет видеть в атаке.
Контракт 29-летнего Салаха с «Ливерпулем» истекает в 2023 году. У него есть предложение о новом контракте от английского клуба, но ему интересно посмотреть, какой контракт ему сможет предложить «Барселона».
В нынешнем сезоне Салах в 36 матчах во всех турнирах забил 28 голов и отдал 10 голевых передач.
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:
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