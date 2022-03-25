Президент «Барселоны» отказался комментировать возможный переход Мбаппе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал комментировать возможное подписание в клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.



«Каждый клуб волен делать заявления. Мы знаем, что это часть мира футбола, большие клубы заинтересованы в больших игроках. Но я не собираюсь участвовать в этом.



Если бы мы говорили об игроке и у нас было бы намерение его подписать, то его цена увеличилась бы. Я не хочу комментировать. Это могло бы пойти во вред «Барселоне». Это часть футбольного шоу, мне нечего сказать», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.



23-летний Мбаппе в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» в 29-м туре испанской Ла Лиги:

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