Моуринью планирует перестройку в полузащите «Ромы»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен текущим состоянием полузащиты в команде, сообщает Calciomercato.
По информации источника, португальский специалист планирует перестройку в средней линии римлян. Единственный хавбек, чьё положение в клубе не подвергается сомнениям, — Лоренцо Пеллегрини. Жордан Верету не входит в планы «Ромы» на будущее. Арендованный у «Порту» Сержиу Оливейра вряд ли будет выкуплен. Бриан Кристанте может быть продан в другой клуб за € 20 млн. С Генрихом Мхитаряном могут не продлить контракт.
В текущем сезоне жёлто-красные занимают шестое место в Серии А после 30 туров. На счету «Ромы» 51 очко.
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