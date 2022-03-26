Моуринью планирует перестройку в полузащите «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен текущим состоянием полузащиты в команде, сообщает Calciomercato.



По информации источника, португальский специалист планирует перестройку в средней линии римлян. Единственный хавбек, чьё положение в клубе не подвергается сомнениям, — Лоренцо Пеллегрини. Жордан Верету не входит в планы «Ромы» на будущее. Арендованный у «Порту» Сержиу Оливейра вряд ли будет выкуплен. Бриан Кристанте может быть продан в другой клуб за € 20 млн. С Генрихом Мхитаряном могут не продлить контракт.



В текущем сезоне жёлто-красные занимают шестое место в Серии А после 30 туров. На счету «Ромы» 51 очко.



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