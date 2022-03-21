Моуринью — о 3:0 с «Лацио»: могли забить больше, отличная игра. Соперник не угрожал нам

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Лацио» в матче 30-го тура Серии А со счётом 3:0.
«Сегодняшний день был действительно особенным, чувствовалось всё, над чем мы работали и готовились, ребята выложились на поле. «Лацио» пытался добиться лучшего результата во втором тайме, играл с гордостью команды в дерби, но они никогда по-настоящему не угрожали, и в этом заслуга моих подопечных.
Я знаю, что у него есть потенциал, чтобы добиться еще большего. Дело не только в голах, но и в том, как он прессинговал, боролся, защищал мяч, чего он не сделал ни разу против «Витесса». Я многого требую от Тэмми, потому что знаю, что он может дать. Дело не только в голах, Тэмми должен играть с таким настроем каждую игру.
Я вижу четвёрку лидеров, которые борются за лидерство и останутся там, я не вижу, чтобы кто-то из них его потерял. Затем есть четыре команды, которые борются за место с пятого по восьмое — мы, «Аталанта», «Лацио» и «Фиорентина» — и четыре команды, которые улучшают свой потенциал, который явно отличается от потенциала первой четвёрки. Между пятым и восьмым местом есть разница, поэтому мы хотим хорошо закончить сезон», – цитирует Моуринью Football Italia.
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