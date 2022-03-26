«СКА-Хабаровск» разгромил «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ
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В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 29-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Гаглоев. На 57-й минуте защитник Денис Фомин упрочил преимущество хозяев. На 71-й минуте нападающий Георгий Гонгадзе довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте четвёртый безответный мяч в ворота «Текстильщика» отправил форвард хозяев Камран Алиев.
«СКА-Хабаровск» набрал 48 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Текстильщик» (19) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (59).
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