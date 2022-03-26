Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» разгромил «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ

«СКА-Хабаровск» разгромил «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ
Комментарии

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 29-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Гаглоев. На 57-й минуте защитник Денис Фомин упрочил преимущество хозяев. На 71-й минуте нападающий Георгий Гонгадзе довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте четвёртый безответный мяч в ворота «Текстильщика» отправил форвард хозяев Камран Алиев.

«СКА-Хабаровск» набрал 48 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Текстильщик» (19) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (59).

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
26 марта 2022, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
4 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Гаглоев – 29'   2:0 Фомин – 57'   3:0 Гонгадзе – 71'   4:0 Алиев – 88'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022