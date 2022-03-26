Агент Бэйла: невероятно, что «Реал» не использует Гарета. Он способен на многое

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, поделился мнением о положении игрока в мадридском клубе.
«Гарет не знает, что произойдёт этим летом. Всё зависит от Уэльса. Мы ни с кем не общались, решение будет принято в июне. Невероятно, что «Реал» не использует его, потому что он способен на многое, что и демонстрирует, выступая за сборную. Если бы «Реал» рассчитывал на него, у них был бы потрясающий игрок на поле. Но мы живём с тем что есть и смотрим вперёд», — приводит слова Барнетта The Telegraph.
Напомним, 32-летний Гарет Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Контракт игрока с клубом истекает нынешним летом. В розыгрыше испанской Примеры сезона-2021/2022 Бэйл сыграл в четырёх матчах, в которых забил один гол.
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