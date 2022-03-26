Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Бэйла: невероятно, что «Реал» не использует Гарета. Он способен на многое

Агент Бэйла: невероятно, что «Реал» не использует Гарета. Он способен на многое
Комментарии

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, поделился мнением о положении игрока в мадридском клубе.

«Гарет не знает, что произойдёт этим летом. Всё зависит от Уэльса. Мы ни с кем не общались, решение будет принято в июне. Невероятно, что «Реал» не использует его, потому что он способен на многое, что и демонстрирует, выступая за сборную. Если бы «Реал» рассчитывал на него, у них был бы потрясающий игрок на поле. Но мы живём с тем что есть и смотрим вперёд», — приводит слова Барнетта The Telegraph.

Напомним, 32-летний Гарет Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Контракт игрока с клубом истекает нынешним летом. В розыгрыше испанской Примеры сезона-2021/2022 Бэйл сыграл в четырёх матчах, в которых забил один гол.

Новость по теме
Гарет Бэйл может перейти в «Тоттенхэм» летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022