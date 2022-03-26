Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рияд Марез: в противостоянии с Камеруном ничего не решено. Всё может случиться

Рияд Марез: в противостоянии с Камеруном ничего не решено. Всё может случиться
Комментарии

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез прокомментировал победу в первом матче африканского отбора на чемпионат мира 2022 года с национальной командой Камеруна (1:0).

«Мы не думаем, что всё решено. Мы выиграли с большим желанием. Ответная игра будет проходить при других обстоятельствах. Ничего не решено, всё может случиться. Я смотрел статистику перед игрой. Думаю, мы были готовы на 100%. Слимани — отличный нападающий. Мы рады, что он с нами», — приводит слова Мареза Goal.com со ссылкой на Dzballon.

Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск. На групповом этапе Алжир занял первое место в группе A вместе с Буркина-Фасо, Джибути и Нигером. Камерун выиграл группу с Кот-д'Ивуаром, Мозамбиком и Малави.

Новость по теме
Алжир обыграл Камерун в рамках отбора на чемпионат мира благодаря голу Слимани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022