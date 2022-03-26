Рияд Марез: в противостоянии с Камеруном ничего не решено. Всё может случиться

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез прокомментировал победу в первом матче африканского отбора на чемпионат мира 2022 года с национальной командой Камеруна (1:0).



«Мы не думаем, что всё решено. Мы выиграли с большим желанием. Ответная игра будет проходить при других обстоятельствах. Ничего не решено, всё может случиться. Я смотрел статистику перед игрой. Думаю, мы были готовы на 100%. Слимани — отличный нападающий. Мы рады, что он с нами», — приводит слова Мареза Goal.com со ссылкой на Dzballon.

Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 по мск. На групповом этапе Алжир занял первое место в группе A вместе с Буркина-Фасо, Джибути и Нигером. Камерун выиграл группу с Кот-д'Ивуаром, Мозамбиком и Малави.