Хендерсон — о нарушениях прав человека в Катаре: мы были шокированы, когда узнали об этом

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон поделился мнением о ситуации с нарушением прав человека в Катаре. В конце 2022 года национальная команда сыграет на чемпионате мира.



«Когда нам рассказали об этом, что было очень важно, мы были шокированы и расстроены. Видеть, что там происходит сейчас и происходило раньше, просто ужасно.



Команда пытается это переварить, мы выдвигаем идеи того, что хотели бы сделать. У нас есть возможность обратить внимание на проблемы и использовать нашу платформу, чтобы изменить ситуацию к лучшему», – цитирует Хендерсона The Guardian.



Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о проблемах предстоящего чемпионата мира в Катаре. Он заявил, что сомневается в безопасности фанатов национальной команды.

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