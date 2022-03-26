Хендерсон — о нарушениях прав человека в Катаре: мы были шокированы, когда узнали об этом

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон поделился мнением о ситуации с нарушением прав человека в Катаре. В конце 2022 года национальная команда сыграет на чемпионате мира.
«Когда нам рассказали об этом, что было очень важно, мы были шокированы и расстроены. Видеть, что там происходит сейчас и происходило раньше, просто ужасно.
Команда пытается это переварить, мы выдвигаем идеи того, что хотели бы сделать. У нас есть возможность обратить внимание на проблемы и использовать нашу платформу, чтобы изменить ситуацию к лучшему», – цитирует Хендерсона The Guardian.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о проблемах предстоящего чемпионата мира в Катаре. Он заявил, что сомневается в безопасности фанатов национальной команды.
- 26 марта 2022
-
14:47
-
14:43
-
14:20
-
14:19
-
14:02
-
13:59
-
13:47
-
13:46
-
13:34
-
13:25
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:17
-
12:11
-
12:03
-
11:46
-
11:43
-
11:34
-
11:22
-
11:06
-
10:54
-
10:42
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:51
-
09:50
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:22
-
08:35
-
08:01