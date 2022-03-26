Усман Дембеле близок к согласованию контракта с «ПСЖ»
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, продолжит карьеру в «ПСЖ». Французский футболист уже мог согласовать контракт с парижанами. Об этом сообщает AS.
24-летний Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за € 140 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, дважды отличившись и отдав девять результативных передач. Соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона, если стороны не продлят его, то французский игрок покинет команду на правах свободного агента.
«Барселона» разгромила «Реал» в рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу:
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