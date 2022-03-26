«Пари Сен-Жермен» определился с приоритетным трансфером на позицию полузащитника

Французский «Пари Сен-Жермен» следит за несколькими футболистами, которые могут усилить линию полузащиты парижан.



Как сообщает в соцсетях журналист Фабрис Хоукинс, руководство «ПСЖ» очень заинтересовано в подписании хавбека «Монако» Орельена Тчуамени. Тем не менее приоритетным вариантом является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.



Отмечается, что «ПСЖ» хочет летом избавиться от нескольких игроков центра поля, однако ни один из них не хочет покидать клуб.



Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, и стороны до сих пор не договорились о его продлении. Погба выступает в составе английского клуба с 2016 года.



В нынешнем сезоне Погба в 23 матчах во всех турнирах забил гол и отдал девять результативных передач. Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн.

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