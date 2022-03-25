Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» вели переговоры с Погба

«Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» вели переговоры с Погба
Комментарии

В услугах полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба заинтересованы три европейских клуба. Мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» связывались с футболистом на тему возможного перехода в их команду на правах свободного агента летом. Об этом сообщает Sky Sports.

Контракт 29-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, и стороны до сих пор не договорились об его продлении. Погба выступает в составе английского клуба с 2016 года.

В нынешнем сезоне Погба в 23 матчах во всех турнирах забил гол и отдал девять результативных передач. Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Они все болельщики «Манчестер Юнайтед»!» Агуэро — об английских журналистах и телеканалах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022