«Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» вели переговоры с Погба

В услугах полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба заинтересованы три европейских клуба. Мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус» связывались с футболистом на тему возможного перехода в их команду на правах свободного агента летом. Об этом сообщает Sky Sports.
Контракт 29-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, и стороны до сих пор не договорились об его продлении. Погба выступает в составе английского клуба с 2016 года.
В нынешнем сезоне Погба в 23 матчах во всех турнирах забил гол и отдал девять результативных передач. Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн.
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