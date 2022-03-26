Галактионов прокомментировал поражение молодёжной сборной России от взрослой

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче со взрослой национальной командой (0:1). Единственный гол забил нападающий Константин Тюкавин.

«Задача была провести совместное занятие, провести матч, дать практику. Если брать игру, то во втором тайме могли забивать. Могли даже выиграть.



Сборная до 19 лет прекратила своё существование, многих подтянули. Пиняев, Милохин, Худяков. Познакомились, увидели их качества», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.