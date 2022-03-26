«Рома» — главный претендент на подписание полузащитника «Челси»

Полузащитник «Челси» Чарли Мусонда, вероятно, со следующего сезона будет выступать за «Рому». Итальянский клуб является главным претендентом на футболиста, чьё соглашение с лондонцами истекает в конце действующего сезона. Об этом сообщает Football Insider.



По сведениям источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет привезти 25-летнего Мусонду в свою команду после того, как стало известно, что «Челси» не будет продлевать с бельгийским футболистом контракт.



Мусонда перешёл в «Челси» в 15-летнем возрасте в 2012 году. На протяжении 10 лет карьеры в составе синих Мусонда провёл за первую команду лишь семь матчей, в которых забил гол и отдал две результативные передачи. Большую часть времени Мусонда находился в арендах в других клубах.

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