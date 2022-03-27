«Возможно: Швейцария?» Фанат сделал баннер с запросом в поисковике «Италия ЧМ Катар 2022»

Швейцарский болельщик решил потроллить сборную Италии во время товарищеского матча с национальной командой Англии (1:2).



Во время игры фанат показал баннер, на котором была изображена поисковая страница Google. В поле поиска было написано «Италия ЧМ Катар 2022». Чуть ниже сказано: «Возможно, вы имели в виду: Швейцария».

Фото: Shaun Botterill/Getty Images.

Напомним, в ночь с 24 на 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, где сыграли сборная Италии и команда Северной Македонии. Встреча завершилась сенсационной победой македонцев со счётом 1:0.



Таким образом, итальянская команда впервые в своей истории пропустит второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретится со сборной Португалии.

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