Северная Македония обыграла Италию и вышла в финал отбора на чемпионат мира

Сегодня, 25 марта, состоялся полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Команды встречались на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в игре на 92-й минуте забил Александар Трайковски. Трайковски из-за штрафной нанёс удар — мяч с коварным отскоком от газона залетел впритирку со штангой.
Северная Македония в финале отбора встретится Португалией. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В группе отбора на мундиаль Италия встречалась с командами Швейцарии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. Итальянцы с 16 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (18).
Северная Македония же в рамках отбора на турнир встретилась с Германией, Арменией, Лихтенштейном, Румынией и Исландией. Немцы (27) оторвались от македонцев на 9 очков и квалифицировались на ЧМ напрямую.
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