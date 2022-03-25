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Северная Македония обыграла Италию и вышла в финал отбора на чемпионат мира

Северная Македония обыграла Италию и вышла в финал отбора на чемпионат мира
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Сегодня, 25 марта, состоялся полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Команды встречались на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в игре на 92-й минуте забил Александар Трайковски. Трайковски из-за штрафной нанёс удар — мяч с коварным отскоком от газона залетел впритирку со штангой.

Северная Македония в финале отбора встретится Португалией. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе отбора на мундиаль Италия встречалась с командами Швейцарии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. Итальянцы с 16 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (18).

Северная Македония же в рамках отбора на турнир встретилась с Германией, Арменией, Лихтенштейном, Румынией и Исландией. Немцы (27) оторвались от македонцев на 9 очков и квалифицировались на ЧМ напрямую.

ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - 1/2 финала
24 марта 2022, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
0 : 1
Северная Македония
0:1 Трайковски – 90+2'
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