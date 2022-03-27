Луис Энрике прокомментировал победу сборной Испании в матче с Албанией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу команды в товарищеском матче с национальной командой Албании (2:1).

«Мы знали, что соперник непростой. В первой половине матча игроки много времени проводили без мяча и потратили силы без необходимости, а это значит, наша команда не контролировала ситуацию. Второй тайм был намного лучше: ребята забрали инициативу, создавали много моментов и забили неплохой гол на 90-й минуте. Я доволен обороной, и у нас есть хорошие нападающие, которые могут разнообразить игру в атаке.

Мне было бы обидно проиграть в Барселоне, в такой уникальной атмосфере. Я провёл тут много времени и, побывав во многих местах как игрок или тренер, могу сказать, что она ни с чем не сравнится. Нельзя допустить, чтобы сборная снова не проводила здесь матчи так долго. Мы в восторге от Барселоны. Я с нетерпением жду возможности выступить на чемпионате мира в Катаре, но впереди ещё много игр, и я сосредоточен на них», — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, встреча сборных Испании и Албании состоялась вчера, 26 марта, в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На голы Феррана Торреса и Дани Ольмо забитым мячом ответил Мюрто Узуни.