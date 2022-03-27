Тренер сборной Польши: у Швеции хорошая команда, но у нас есть свой план на игру

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился ожиданиями от финального стыкового матча ЧМ-2022 с национальной командой Швеции.



«Мы детально изучили сборную Швеции. У нас также были люди на матче с Чехией. Знаем, что ждать от соперника. Это очень хорошая команда с высокой организацией игры. Сомневаться в этом не приходится, но у нас есть свой план на игру. Если Войцех Щенсны будет здоров, он займет место в воротах», — приводит слова Михневича пресс-служба УЕФА.



Финальный стыковой матч за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, в котором сыграют сборные Польши и Швеции, состоится 29 марта в Польше. Начало игры — в 21:45 мск. Напомним, из-за отстранения сборной России от международных турниров польская команда вышла в финал стыков автоматически.