Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ткаченко: по Бакаеву шли разговоры с европейскими клубами, но сейчас переход невозможен

Ткаченко: по Бакаеву шли разговоры с европейскими клубами, но сейчас переход невозможен
Комментарии

Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе хавбека в «Сассуоло» в зимнее трансферное окно.

«Это некорректная информация. Зимой Бака не мог перейти в «Сассуоло», мы не вели переговоров о переходе в иностранный клуб в прошлое окно.

Если говорить о вариантах на лето, то вести речь о переходе русского футболиста в Европу сегодня как минимум наивно. На сейчас, к сожалению, это невозможно. Разговоры с европейскими командами по Бакаеву шли, и шли позитивно, но я не люблю говорить о сделках, которые не состоялись

Что касается продления контракта со «Спартаком», то ситуация такая же, но это сейчас как раз понятно, никто не может представить, каким будет русский футбол с июля. Я не только о формате, но и о мотивационном и экономическом ландшафте», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Бакаев — об отстранении от международных турниров: ничего зря не проходит. Всё нормально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022