Ткаченко: по Бакаеву шли разговоры с европейскими клубами, но сейчас переход невозможен

Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе хавбека в «Сассуоло» в зимнее трансферное окно.
«Это некорректная информация. Зимой Бака не мог перейти в «Сассуоло», мы не вели переговоров о переходе в иностранный клуб в прошлое окно.
Если говорить о вариантах на лето, то вести речь о переходе русского футболиста в Европу сегодня как минимум наивно. На сейчас, к сожалению, это невозможно. Разговоры с европейскими командами по Бакаеву шли, и шли позитивно, но я не люблю говорить о сделках, которые не состоялись
Что касается продления контракта со «Спартаком», то ситуация такая же, но это сейчас как раз понятно, никто не может представить, каким будет русский футбол с июля. Я не только о формате, но и о мотивационном и экономическом ландшафте», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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