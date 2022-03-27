Лапорта: Куман спросил, подходит ли он «Барселоне» как тренер. Честно ответил, что нет

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что не жалеет об увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера каталонского клуба.
«Мы говорили с Куманом. Он спросил, подходит ли он «Барселоне» как тренер. Я честно ответил, что нет. Не жалею об увольнении Кумана. Я всё делал и делаю в интересах «Барселоны». Я говорил это много раз. Сожалею только о том, что сознательно сделал неправильно. Я бываю прав и иногда совершаю ошибки. Такова жизнь», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года, после того как каталонцы активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барса» под руководством Кумана выиграла Кубок Испании и заняла 3-е место в Ла Лиге. Рональда уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.
- 27 марта 2022
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