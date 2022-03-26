Президент «Барселоны»: мы не слышали, чтобы Дембеле хотел остаться

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг контракта нападающего Усмана Дембеле.



«В настоящее время, со своей стороны, мы не слышали, чтобы Дембеле хотел остаться. Я не знаю, выходил ли на связь его агент, но я так не думаю, потому что я бы знал. Сейчас мы сосредоточены в первую очередь на этом финальном этапе Ла Лиги.



«В конце сезона, я полагаю, могут быть какие-то переговоры, но в рамках установленных нами ограничений по зарплате», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.



Ранее появилась информация, что 24-летний футболист близок к заключению соглашения с французским клубом «ПСЖ».

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

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