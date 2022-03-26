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Президент «Барселоны»: мы не слышали, чтобы Дембеле хотел остаться

Президент «Барселоны»: мы не слышали, чтобы Дембеле хотел остаться
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг контракта нападающего Усмана Дембеле.

«В настоящее время, со своей стороны, мы не слышали, чтобы Дембеле хотел остаться. Я не знаю, выходил ли на связь его агент, но я так не думаю, потому что я бы знал. Сейчас мы сосредоточены в первую очередь на этом финальном этапе Ла Лиги.

«В конце сезона, я полагаю, могут быть какие-то переговоры, но в рамках установленных нами ограничений по зарплате», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист близок к заключению соглашения с французским клубом «ПСЖ».

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