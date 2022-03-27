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«Бока Хуниорс» опубликовала фото Месси и Рикельме с футболкой клуба с 10-м номером

«Бока Хуниорс» опубликовала фото Месси и Рикельме с футболкой клуба с 10-м номером
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Вице-президент «Боки Хуниорс» и бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме вручил нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси футболку аргентинского клуба с 10-м номером, сообщает Ole.

Фото: Соцсети «Бока Хуниорс».

Фото Рикельме и Месси было опубликовано в соцсетях «Боки Хуниорс». Подарок был сделан в пятницу, 25 марта, перед матчем Аргентина – Венесуэла (3:0), который проходил на домашнем стадионе «Боки» «Альберто Армандо». В этой игре Месси забил один гол.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из каталонской «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. В семи матчах Лиги чемпионов Месси забил пять мячей.

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