Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Одноклубник Миранчука Мурьель может покинуть «Аталанту» летом

Одноклубник Миранчука Мурьель может покинуть «Аталанту» летом
Комментарии

Нападающий итальянской «Аталанты» Луис Мурьель может покинуть команду в летнее трансферное окно. Переговоры между сторонами о продлении контракта, который истекает в конце следующего сезона, находятся в режиме ожидания. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

30-летний Мурьель выступает за клуб из Бергамо с 2019 года, перейдя из испанской «Севильи». В нынешнем сезоне на счету колумбийского нападающего 29 сыгранных матчей во всех турнирах, восемь забитых голов и шесть результативных передач. Рыночная стоимость Мурьеля оценивается порталом Transfermarkt в € 22 млн.

«Аталанта» в 29 матчах итальянской Серии А набрала 51 очко и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего четвертым «Ювентуса» на восемь очков, но имея матч в запасе.

Новость по теме
«Сложный жребий». Тедеско — о встрече с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022