Одноклубник Миранчука Мурьель может покинуть «Аталанту» летом

Нападающий итальянской «Аталанты» Луис Мурьель может покинуть команду в летнее трансферное окно. Переговоры между сторонами о продлении контракта, который истекает в конце следующего сезона, находятся в режиме ожидания. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».
30-летний Мурьель выступает за клуб из Бергамо с 2019 года, перейдя из испанской «Севильи». В нынешнем сезоне на счету колумбийского нападающего 29 сыгранных матчей во всех турнирах, восемь забитых голов и шесть результативных передач. Рыночная стоимость Мурьеля оценивается порталом Transfermarkt в € 22 млн.
«Аталанта» в 29 матчах итальянской Серии А набрала 51 очко и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего четвертым «Ювентуса» на восемь очков, но имея матч в запасе.
- 28 марта 2022
-
00:10
-
00:03
-
00:01
- 27 марта 2022
-
23:40
-
23:27
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
22:56
-
22:43
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:14
-
22:02
-
21:51
-
21:39
-
21:37
-
21:24
-
21:22
-
21:07
-
20:49
-
20:35
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:08
-
19:59
-
19:38
-
19:32
-
19:20
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:40