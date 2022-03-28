Одноклубник Миранчука Мурьель может покинуть «Аталанту» летом

Нападающий итальянской «Аталанты» Луис Мурьель может покинуть команду в летнее трансферное окно. Переговоры между сторонами о продлении контракта, который истекает в конце следующего сезона, находятся в режиме ожидания. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».



30-летний Мурьель выступает за клуб из Бергамо с 2019 года, перейдя из испанской «Севильи». В нынешнем сезоне на счету колумбийского нападающего 29 сыгранных матчей во всех турнирах, восемь забитых голов и шесть результативных передач. Рыночная стоимость Мурьеля оценивается порталом Transfermarkt в € 22 млн.



«Аталанта» в 29 матчах итальянской Серии А набрала 51 очко и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего четвертым «Ювентуса» на восемь очков, но имея матч в запасе.