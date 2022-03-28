«Реал» готов продать Марко Асенсио за € 30 млн

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио с большой долей вероятности сменит клубную прописку ближайшим летом. «Королевский клуб» готов расстаться с 26-летним испанцем за € 30 млн, информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, тренерский штаб «сливочных» не горит желанием расставаться с Асенсио. Однако контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик. Поэтому президент клуба Флорентино Перес хочет продать Марко летом 2022 года, чтобы не отпускать его бесплатно через год.

Ранее сообщалось, что Асенсио был недоволен ролью запасного на скамейке «Реала». Однако в сезоне-2021/2022 ситуация изменилась и Марко провёл за «Королевский клуб» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.

Красивый гол Асенсио дальним ударом:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.