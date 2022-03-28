Форвард «Байера» Адли выбыл до конца сезона, Вирцу успешно прооперировали «кресты»

Нападающий леверкузенского «Байера 04» Амин Адли порвал сухожилие в правом бедре в четверг, 24 марта, во время отборочного матча ЧЕ-2023 за сборную Франции U21, сообщает официальный сайт клуба.

Перед началом сезона Адли перешел в «Байер 04» из французского клуба второго дивизиона «Тулуза». В текущем сезоне игрок сборной Франции U21 провёл за «фармацевтов» 34 матча, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Кроме того, другой игрок «Байера», молодой полузащитник Флориан Вирц, успешно перенёс операцию на левом колене в Инсбруке. 18-летний немец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена две недели назад в матче с «Кёльном» (0:1) и выбыл на длительный срок.