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«Байер» обыграл «Вольфсбург», забив дважды в концовке

«Байер» обыграл «Вольфсбург», забив дважды в концовке
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В Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» завершился матч 27-го тура Бундеслиги. «Вольфсбург» принимал «Байер». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Оба мяча леверкузенцы забили в концовке встречи. На 86-й минуте Паулиньо открыл счёт, а уже в компенсированное время он оформил дубль.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв не был включён в заявку команды на этот матч.

«Байер» набрал 48 очков. Команда из Леверкузена занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» с 31 очком находится на 12-м месте в турнирной таблице. Лидирует «Бавария», у которой 63 очка.

В следующем туре «Байер» на своём поле будет принимать «Герту». В свою очередь, «Вольфсбург» в гостях сыграет с «Дуйсбургом».

Германия - Бундеслига. 27-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Паулинью – 86'   0:2 Паулинью – 90+2'
Комментарии
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