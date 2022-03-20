«Байер» обыграл «Вольфсбург», забив дважды в концовке
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В Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» завершился матч 27-го тура Бундеслиги. «Вольфсбург» принимал «Байер». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Оба мяча леверкузенцы забили в концовке встречи. На 86-й минуте Паулиньо открыл счёт, а уже в компенсированное время он оформил дубль.
Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв не был включён в заявку команды на этот матч.
«Байер» набрал 48 очков. Команда из Леверкузена занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» с 31 очком находится на 12-м месте в турнирной таблице. Лидирует «Бавария», у которой 63 очка.
В следующем туре «Байер» на своём поле будет принимать «Герту». В свою очередь, «Вольфсбург» в гостях сыграет с «Дуйсбургом».
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