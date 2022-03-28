Воспитанник ЦСКА Чернов объяснил, почему перешёл в «Спартак»

Воспитанник московского ЦСКА Никита Чернов, выступавший за «Крылья Советов», объяснил, почему решил перейти в «Спартак».
«Взвешивал все за и против. Прекрасно понимал, на что иду: эмоции некоторых фанатов «Спартака» и ЦСКА были ожидаемы. Прямо угрызений совести нет. Осадок в душе — есть. Почти всё осознанное детство находишься в структуре команды, повзрослев, доходишь с ней до Лиги чемпионов, знаешь весь персонал и базу. Более того — когда я играл в «Крыльях», фанаты ЦСКА постоянно писали слова поддержки, выкладывали фотографии со мной в составе, тепло встречали.
Да, я перешёл в «Спартак» и представляю, как это выглядит. Но теперь смотрю на это не так, как смотрел бы раньше. Хочу расти как игрок, а от прочих вещей абстрагируюсь. Понятно, что есть голос фанатов, его надо потерпеть, послушать про себя. Я сам с трепетом вспоминаю прошлое, дорожу им, отношусь с уважением. Но футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше, не стоять на месте.
«Спартак» — это определённо движение вверх. Думал о еврокубках, о возможности тренироваться с игроками высокого класса. Многие из «Спартака» вызываются в свои сборные. Мне бы хотелось того же.
В «Спартаке» уровень запредельный. Матч с «Динамо» говорит сам за себя. Кто-то подумает, что Квинси тогда просто попал в девятку издалека — нет, на тренировках он регулярно демонстрирует такое мастерство, забивает с самой разной дистанции.
У меня всегда было желание бороться за самые высокие места. Мои родители тоже спортсмены, всегда говорили: «Есть только первое место». Поэтому я и решился на переход. В «Спартаке» хочется бороться за высокие позиции, достигать высоких целей», — приводит слова Чернова Sport24.
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